"الوطنية" تنفي خبراً نسب إليها عن نتائج الإمتحانات!

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نفت "الوكالة الوطنية للإعلام" خبراً منسوباً إليها تتناوله وسائل التواصل الاجتماعي، عن مؤتمر صحافي لوزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة عند الرابعة من بعد ظهر يوم غد، يتحدّث فيه عن نتائج الامتحانات الرسمية، وأنّه "سيتمّ عند الرابعة والنصف من بعد الظهر إعلان نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة بواسطة الرسائل النصية SMS التي ستصل إلى كّل مرشح عبر رقم الهاتف الخلوي الذي كتبه على طلبه وعلى البريد الالكتروني للمرشح. وتتضمّن الرسائل الإشارة إلى النجاح أو الرسوب مع المجموع النهائي للعلامات. ويمكن لكلّ مرشح الحصول على العلامات التفصيلية من خلال الدخول إلى الموقع الالكتروني للوزارة".

وأكّدت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنّ هذا الخبر غير صحيح ولم يصدر عنها.