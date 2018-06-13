بالصور.. الوزير باسيل في مغارة العسكريين الشهداء

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زار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل المغارة التي احتُجِزَ فيها العسكريون الشّهداء حين تمّ اختطافهم على أيدي المسلّحين العام 2014 خلال جولته في بلدة عرسال

ونشر الوزير باسيل صورتين للمغارة عبر حسابه الخاص على "تويتر"، وعلّق قائلاً: "هنا، في المغارة التي احتجزكم فيها الإرهاب يا أبطال لبنان، أنتم حاضرون بيننا، يتنازعنا شعور الحزن والفخر، وبينهما الخجل مما اقترفه بعضُنا في حقكم وحقّ لبنان. لكن في النهاية، أنتم انتصرتم واندحر الغزاة،... ولأنّكم استشهدتم عادت عرسال وقام لبنان..".