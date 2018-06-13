مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: المؤسسة ستضطر إلى قطع مياه الشرب بشكل موقت ولمدة أربعة أيام..

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اشارت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الى ان "الأمطار الغزيرة التي هطلت ليل أمس في المناطق الجبلية المختلفة ولا سيما في كسروان وبلاد جبيل أدت إلى فيضانات وسيول نتج عنها اختلاط كميات كبيرة من الوحول بالمياه الجوفية التي يتم إعدادها مياها للشرب للتوزيع على المواطنين"، لافتة الى ان "المصافي التابعة للمؤسسة مياه تعمل على تنقية هذه المياه، إلا أن الكمية الكبيرة للوحول المتكدسة تحول دون القدرة على تلبية الحاجة سريعًا".

واوضحت المؤسسة انه "حرصًا منا على تصفية المياه وتنقيتها بشكل لا تشوبه شائبة، فإن المؤسسة ستضطر إلى قطع مياه الشرب بشكل موقت ولمدة أربعة أيام عن بلاد جبيل وبعض قرى كسروان لا سيما الساحلية منها، آملين من المواطنين الكرام التفهم، مع تأكيدنا أن هذا القرار ينبع من سعينا إلى تقديم الأفضل. كما أننا نؤكد انفتاحنا على التواصل الدائم مع المشتركين لتلقي ملاحظاتهم من أجل تحقيق أهداف التطوير المشتركة".