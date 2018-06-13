درغام التقى الرئيس عون ووجه له دعوة لزيارة عكار

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زار النائب أسعد درغام فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيث وجه له دعوة لزيارة محافظة عكار، كما تم التداول بعدد من المواضيع الانمائية التي تهم المحافظة، وفي مقدمتها تطبيق المراسيم الاجرائية المتعلقة بها حيث تم تعيين محافظ من دون استحداث الدوائر المطلوبة، وشدد الرئيس على أهمية تطبيق اللامركزية الادارية والعمل بأسرع وقت على إستحداث كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية في عكار لتسهيل الأمور على المواطنين.



وأطلع درغام فخامة الرئيس على المشروع الذي يتبناه وهو إنشاء مستسفى عسكري في عكار التي تضم ما يزيد عن 50 في المئة من القوى الأمنية، وقد أكد الرئيس عون على أهمية الخطوة، مبديا دعمه الكامل لتسهيل إنشاء المستشفى العسسكري.