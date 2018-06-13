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تشكيل الحكومة وعودة النازحين محور لقاءات بعبدا.. السفير الفرنسي: ندعم لبنان وترجمة قرارات "روما 2" و"سيدر"

13
JUNE
2018
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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع ديبلوماسية  وسياسية ركزت خصوصا على مسار عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وعلى الاوضاع الاقليمية لاسيما منها موقف لبنان من مسألة عودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في سوريا.


السفير الفرنسي

ديبلوماسيا، اجرى الرئيس عون جولة افق مع السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، تناولت الاوضاع المحلية والاقليمية، وتطور العلاقات اللبنانية- الفرنسية في المجالات كافة. كما تطرق البحث الى مسألة عودة النازحين السوريين الى بلادهم وموقف لبنان منها. واكد السفير فوشيه، استمرار الدعم الفرنسي للبنان لاسيما لجهة ترجمة قرارات وتوصيات مؤتمري " روما 2" و "سيدر".


النائب عدنان طرابلسي

سياسيا، استقبل الرئيس عون النائب عدنان طرابلسي الذي قال بعد اللقاء: "زرت فخامة الرئيس وتشاورت معه في الاوضاع العامة في البلاد، وخصوصا موضوع تأليف الحكومة الجديدة لجهة الاسراع في التأليف وليس التسرع، لاسيما وان امامها العديد من الملفات والقضايا التي ينتظرها اللبنانيون. كما استمعت الى رأي فخامة الرئيس وتوجيهاته في العديد من القضايا المطروحة".

 

النائب اسعد درغام

وعرض الرئيس عون مع نائب عكار اسعد درغام، حاجات المنطقة ومطالب اهلها. واوضح درغام انه وجه دعوة للرئيس عون لزيارة عكار، متمنيا تلبيتها، كما عرض لعدد من الملفات الانمائية التي تهم محافظة عكار التي لا تزال من دون دوائر واقسام بعد انشاء المحافظة. وطالب درغام بانشاء مستشفى عسكري في عكار مشيرا الى ان الرئيس عون اعرب عن دعمه لهذا المطلب.


النائب نقولا صحناوي

واستقبل الرئيس عون النائب نقولا صحناوي وعرض معه حاجات منطقة بيروت الاولى والملفات الانمائية المعدة لتطويرها، اضافة الى مسألة الشراكة في بلدية بيروت. واشار النائب صحناوي الى ان البحث تناول ايضا عملية تشكيل الحكومة الجديدة اضافة الى عدد من مواضيع الساعة.

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