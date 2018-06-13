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مونديال 2018 مع ال tayyar.org: شارك و اربح 3000$ !

13
JUNE
2018
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يطلق الtayyar.org بالتزامن مع كأس العالم ٢٠١٨ المقامة في روسيا، مسابقة تخوّل الفائز الحصول على جائزة تصل الى ٣٠٠٠ دولار اميركي.

اما تفاصيل وشروط المسابقة، فعلى الشكل التالي:

على المشترك ان يكون قد بلغ ال 13 عاماً و ما فوق، ويمكن لاكثر من شخصًكم العائلة نفسها المشاركة. والمطلوب منه ان يحزر من سيصل الى المربع النهائي، وان يتوقّع نتائج المباريات الأخيرة ليفوز بالجائزة نقداً.

علماً انه لكل شخص الاشتراك مرة واحدة فقط، انما بامكانه تجديد التوقعات مرات اخرى، مع العلم ان التوقع الأخير اي الأجد سيؤخذ بالاعتبار.

وعلى المشترك توقع النتائج قبل انتهاء الدور الاول لكأس العالم، اي قبل 29 حزيران 2018 وذلك للفوز بكامل المبلغ.

اما التوقعات المسجلة لغاية ما قبل المرحلة النصف نهائية، اي لغاية منتصف ليل 9 تموز 2018، فهي ممكنة طبعاً و لكن تخفض قيمة الجائزة عندها و تساوي نصف المبلغ.

عند اعلان الفائز، على المشترك الذي حالفه الحظ طباعة البريد الالكتروني الذي يصله والتقدم مع بطاقة هويته للحصول على الجائزة.

وفي حال فوز اكثر من مشترك، تقسّم الجائزة بالتساوي على الفائزين.

اذا، احزر واربح مع الtayyar.org. ونحن بانتظار مشاركتكم.


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