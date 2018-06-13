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الوزير باسيل من عرسال: لا عودة عن "العودة"

13
JUNE
2018
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رأى رئيس "تكتل لبنان القوي" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنّ "هناك من يريد لأزمة النازحين أن تطول مقابل من يريد لها أن تقصر"، موضحاً "أنّنا أتينا بسبب وجود نزاع بين لبنان والمجتمع الدولي وملخصه موجود على الصفحة الالكترونية لمفوضية اللاجئين".

 
وخلال مؤتمر صحافي عقده في بلديّة عرسال، أشار باسيل إلى أنّ "مفوضية اللاجئين تتحدّث عن منع العودة المبكرة للنازحين فيما نحن نطلب تسريع العودة الآمنة والكريمة وهناك فرق كبير جداً بين الاثنين"، مشدّداً على "أنّنا لا نتكلّم عن عودة فورية وقسرية بل مرحلية وآمنة، لكنّ المشكلة انهم لا يسمحون لنا حتى بإتمام المرحلة الاولى".

 
وأضاف موضحاً: "لا نقبل بعودة النازحين إذا لم تكن آمنة وأؤكد اننا سنبقى نعمل على هذا الموضوع، وأنا راسلتُ وزير خارجية سوريا بموضوع حقوقكم بالملكية والتجنيد الالزامي فأكد لي بكتابه انهم مع العودة الآمنة والكريمة والمصالحة".

 
كما لفت باسيل إلى أنّ "اقتصادنا ينهار وشعبنا يهاجر بسبب تفاقم عبء النّزوح في لبنان"، معتبراً أنّه "يجب على الأمم المتحدة مساعدة النازحين السوريين في بلدهم وليس هنا في لبنان"، وتابع: "عظمة الشعب اللبناني تكمن في أنّ أبناء الجنوب نصبوا الخيم قرب منازلهم المهدمة بعد الحرب تمهيداً لإعادة البناء ويمكن للشعب السوري أن يقوم بالأمر نفسه".

 
وقال باسيل: "لا عودة عن العودة، ونريدها ان تكون آمنة وكريمة"، متوجّهاً إلى النازحين السوريين بالقول: "أنتم أهمّ من الأمم المتحدة بالنّسبة إلينا".
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