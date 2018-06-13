تعميم هامّ لأصحاب المطاعم!

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عمم رئيس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني رامي على أعضاء النقابة ما يلي:





"نتيجة الشكاوى الواردة حول قيام بعض المؤسسات السياحية بتقديم مشروبات روحية غير اصلية، وبما ان عملية بيع زجاجات المشروبات الفارغة من شأنها تحفيز هكذا اعمال جرمية ممنوعة، وبما ان النقابة بصدد تحضير مشروع قانون يمنع المتاجرة بزجاجات المشروبات الروحية الفارغة تحت طائلة اعتبار هكذا اعمال كجرائم يعاقب عليها في قانون العقوبات اللبناني.





لذلك، جئنا بهذا التعميم نطلب من حضرتكم اخذ العلم بما سبق والتقيد بتعليمات النقابة بالتوقف عن جمع وبيع زجاجات المشروبات الروحية الفارغة".