بالصور - إفطار التيار الوطني الحر في مونتريال - كندا

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أقامت هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر افطارها السنوي ، مساء الخميس الواقع في ٧ حزيران ٢٠١٨ في مطعم ليالي بيروت.



حضر الافطار قنصل لبنان العام السيد أنطوان عيد، النائب إيفا ناصيف، الأب شربل جعجع ممثلاً مطران الموارنة في كندا ، مروان تابت ، ممثل دار الافتاء في كندا الشيخ سعيد فواز ، الدكتور محمد صوان ممثلاً السيد نبيل عباس ، الشيخ علي سبيتي ، الاب ايلي توما ، أعضاء بلدية مون رويال و مونتريال و لافال: الاستاذ جوزيف دورة ، عارف سالم، الين ديب و راي خليل.الأصدقاء في الصحافة و الاعلام: ابراهيم غريب، رؤوف نجم و حسين حب الله، الأحزاب اللبنانية في مونتريال: الكتائب اللبنانية، القوات اللبنانية، حركة أمل، الحزب الشيوعي، الأحرار. و حضر ايضاً رؤساء الجمعيات والاندية اللبنانية، و الأصدقاء، و المناصرون و الأعضاء.

بعد النشيدين الكندي و اللبناني، ألقت منسقة كولكو مونتريال السيدة ريما مقداد كلمة متمنية الازدهار للبنان بوجود فخامة الرئيس عون على رأس الجمهورية و متأملة ان يكون هذا العهد عهد الإنجازات و الخير لوطننا الحبيب ، ثم تلتها كلمة للنائب إيفا ناصيف.



تخلل الحفل عزف على الكمان للفنان وسام هاشم، و على البيانو الفنان شربل عقيقي. و قدم الفنان شادي النداف أنشودة بالمناسبة.



رمضان كريم، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.