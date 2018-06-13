القبض على أخطر المطلوبين في لبنان!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 11/6/2018 ، ومن خلال عملية رصد ومتابعة، أوقفت قوة من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، في محلة تحويطة الغدير – الضاحية الجنوبية، أحد أخطر المطلوبين للقضاء:

إ. ج. (مواليد عام 1985، فلسطيني)

بحقه /10/ مذكرات توقيف وخلاصات أحكام، بجرائم: تأليف عصابة، وسرقة سيارات، واحتيال، وسرقة واسلحة، إطلاق نار من سلاح حربي ونقل أسلحة وذخائر حربية ومجامعة قاصر، وحض على الفجور، وارتكاب الفحشاء، وتعاطي مخدرات، وادخال هاتف خلوي الى السجن.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.