عناوين الصحف ليوم الأربعاء 13 حزيران 2018

الأخبار: ماذا بعد «اللحظة التاريخية»؟
تكبير حصة القوات وترميم «14 آذار»: حصار العهد سعودياً
الأنوار: الحريري يسافر متفائلا... ورد من الامم المتحدة على الخارجية اللبنانية
الديار: باتت الحكومة تتألف في الرياض وليس في عاصمة لبنان بيروت
الحريري يطالب «بحصة لرئيس الحكومة» ولا يرغب «بسنّـة 8 اذار»
مرسوم القناصل برسم المعالجة وصمت قواتي حول النازحين «كرمى» للسعودية
البناء: ترامب وكيم: «لقاء يفوق التوقعات وصفحة تاريخية جديدة... وليس فيلماً من الخيال العلمي»
8 آذار ستطلب نصف المقاعد الحكومية بعد حسم حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر
باسيل ينتزع من مفوضية اللاجئين اعترافاً أولياً بحق عودة النازحين بمعزل عن الحلّ السياسي
اللواء: ورشة التأليف تنتظر تنازلات الكتل بعد الفطر
الحريري يؤكّد على الشراكة في موضوع النازحين.. والمفوضية العليا تطالب باسيل بالتراجع
المستقبل: إتفاق على بين بري والحريري وحزب الله على التشكيلة الحكومية
النهار: المواجهة بين الخارجية ومفوضية اللاجئين إلى انحسار
الجمهورية: عون يرفض إقتراح الحريري
l'orient le jour: Bassil persiste et signe face au HCR, Hariri joue les pompiers
the daily star: Cabinet formation held up by Eid, Hariri trip