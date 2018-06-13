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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 13 حزيران 2018

13
JUNE
2018
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الأخبار: ماذا بعد «اللحظة التاريخية»؟
تكبير حصة القوات وترميم «14 آذار»: حصار العهد سعودياً

 

 



الأنوار: الحريري يسافر متفائلا... ورد من الامم المتحدة على الخارجية اللبنانية

 

 


الديار: باتت الحكومة تتألف في الرياض وليس في عاصمة لبنان بيروت
الحريري يطالب «بحصة لرئيس الحكومة» ولا يرغب «بسنّـة 8 اذار»
مرسوم القناصل برسم المعالجة وصمت قواتي حول النازحين «كرمى» للسعودية

 

 


البناء: ترامب وكيم: «لقاء يفوق التوقعات وصفحة تاريخية جديدة... وليس فيلماً من الخيال العلمي»
8 آذار ستطلب نصف المقاعد الحكومية بعد حسم حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر
باسيل ينتزع من مفوضية اللاجئين اعترافاً أولياً بحق عودة النازحين بمعزل عن الحلّ السياسي

 

 


اللواء: ورشة التأليف تنتظر تنازلات الكتل بعد الفطر
الحريري يؤكّد على الشراكة في موضوع النازحين.. والمفوضية العليا تطالب باسيل بالتراجع

 

 


المستقبل: إتفاق على بين بري والحريري وحزب الله على التشكيلة الحكومية

 

 

 

النهار: المواجهة بين الخارجية ومفوضية اللاجئين إلى انحسار

 

 


الجمهورية: عون يرفض إقتراح الحريري

 

 


l'orient le jour: Bassil persiste et signe face au HCR, Hariri joue les pompiers

 

 

the daily star: Cabinet formation held up by Eid, Hariri trip

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