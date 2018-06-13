عناوين الصحف ليوم الأربعاء 13 حزيران 2018

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الأخبار: ماذا بعد «اللحظة التاريخية»؟

تكبير حصة القوات وترميم «14 آذار»: حصار العهد سعودياً





الأنوار: الحريري يسافر متفائلا... ورد من الامم المتحدة على الخارجية اللبنانية



الديار: باتت الحكومة تتألف في الرياض وليس في عاصمة لبنان بيروت

الحريري يطالب «بحصة لرئيس الحكومة» ولا يرغب «بسنّـة 8 اذار»

مرسوم القناصل برسم المعالجة وصمت قواتي حول النازحين «كرمى» للسعودية



البناء: ترامب وكيم: «لقاء يفوق التوقعات وصفحة تاريخية جديدة... وليس فيلماً من الخيال العلمي»

8 آذار ستطلب نصف المقاعد الحكومية بعد حسم حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر

باسيل ينتزع من مفوضية اللاجئين اعترافاً أولياً بحق عودة النازحين بمعزل عن الحلّ السياسي



اللواء: ورشة التأليف تنتظر تنازلات الكتل بعد الفطر

الحريري يؤكّد على الشراكة في موضوع النازحين.. والمفوضية العليا تطالب باسيل بالتراجع



المستقبل: إتفاق على بين بري والحريري وحزب الله على التشكيلة الحكومية

النهار: المواجهة بين الخارجية ومفوضية اللاجئين إلى انحسار



الجمهورية: عون يرفض إقتراح الحريري



l'orient le jour: Bassil persiste et signe face au HCR, Hariri joue les pompiers

the daily star: Cabinet formation held up by Eid, Hariri trip