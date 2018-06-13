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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 13 حزيران 2018

13
JUNE
2018
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البناء: خفايا وكواليس


كواليس
توقعت مصادر فلسطينية بارزة أن يكون تصريح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حول سورية والعلاقة الطيّبة معها والتقييم التاريخي الإيجابي لموقفها كدولة وشعب من القضية الفلسطينية ضمن لائحة مواقف وخطوات متفق عليها مع قيادة حزب الله لتسهيل مهمة الوساطة التي يقودها الحزب لإعادة ترتيب العلاقات بين قوى محور المقاومة والتي تشكّل العلاقة بين القيادة السورية وحركة حماس أحد أبرز ملفاتها الصعبة.


خفايا
لاحظت أوساط سياسية تراجع الأصوات المعترضة، ولا سيما في صفوف «قوى 14 آذار»، على التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية لحلّ مسألة النازحين إلى لبنان الأمر الذي يفتح الطريق أمام القيام بخطوات عملية باتجاه التنسيق المذكور بعدما بات هناك شبه إجماع على أنّ قضية النازحين تضغط بشكل كبير على لبنان وبات حلّها أكثر من ملحّ.

 

 


اللواء: اسرار

غمز
بدأ حزب مسيحي منافس، يقدّم أوراق اعتماده للمرحلة المقبلة، باعتماد نهج الانفتاح الذي سبقه إليه فريق في السلطة اليوم.


همس
لا يزال الغموض يكتنف مساعدات دولة كبرى للبنان، في ضوء تقارير تصعّد المخاوف من إبطائها أو وقفها؟


لغز
قال نائب في تكتل كبير ان المعركة مع هيئة اللاجئين مستمرة بين الحكومة والبيان الوزاري.. وبعدهما!

 

 

 

النهار: اسرار الآلهة


وجوه غير مشجعة

عمد حزب عقائدي الى اجراء تقويم سريع لنتائج الانتخابات النيابية، وتبين له أن ترشيح الوجوه ذاتها شكل احد أبرز أسباب عدم اقبال المواطنين على الاقتراع بكثافة....

وزير بقاعي

مقربون من مسؤول تربوي في حركة سياسية يؤكدون في مجالسهم أنه سيكون وزيراً عن البقاع من دون تحديد الحقيبة بعدما كان يتولى مهمة تنسيقية في احدى الوزارات.

 

 


الجمهورية: أسرار

خلوة

أكدت أوساط سياسية أن خلوة تعقد منذ أيام في مرجعية غير مدنية ستصدر عنها قرارات حاسمة لجهة ممارسة السلطة دورها على أكمل وجه.

حصة

لاحظت أوساط سياسية أن تياراً وعد بإعطاء حصة في الحكومة المقبلة لرئيس كتلة فيما يطالب هذا الأخير بحصة من طائفته أيضاً.

ملف

ينوي فريق سياسي بارز التعامل مع ملف طرحه أخيراً بالطريقة ذاتها التي يتعامل بها مع ملفات أخرى ذات أهمية كبرى.

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