سيول حزيران تسد الطرق الجبلية

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من المرات النادرة التي يشهد فيها لبنان في مثل هذه الايام من السنة منخفضا جويا ادى الى تساقط الامطار بغزارة في العديد من المناطق فأدت الى انهيارات واضرار في المزروعات ودخلت في بلدات عديدة الى البيوت وحولت الطرقات الى انهر وافادت الوكالة الوطنية للاعلام ان الامطار التي هطلت في الضنية ادت الى اغلاق طريق تربط بين بلدتي السفيرة ومراح السفيرة في أعالي جرود المنطقة بالكامل، بعدما انهارت كميات كبيرة من الحجارة والأتربة إلى وسط الطريق من الجرف المطل عليه.



كما أغرقت السيول مدخل بلدة سير، المركز الإداري في المنطقة، بعدما تعذر على مسارب المياه تصريف كميات الأمطار التي هطلت وتجمعت في المكان، ما أدى إلى تعطل عدد من السيارات.

كما وقعت سلسلة حوادث نتيجة انزلاق السيارات.