"لبنان مانح مش ممنوح" هاشتاغ انتشر بكثافة على تويتر

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"لبنان مانح مش ممنوح" هو الهاشتاغ يلي انتشر بكثافة على تويتر بمدّة زمنية قصيرة، للدلالة على تقصير المجتمع الدولي تجاه لبنان في ظل الاعباء التي يتحملها على اكثر من صعيد جراء العدد الهائل للنازحين. وكثافة التفاعل مع هالهاشتاغ هو دليل على مدى رغبة اللبننيين بايجاد حل جذري للنزوح السوري في لبنان



الطقس والأمطار بهالفترة من السنة صاروا حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فنشر الناشطون النكت وعلّقوا بطرافة على استمرار هطول الامطار حتى في شهر حزيران



لكل محبي كرة القدم والارغيلة بذات الوقت... فيديو طريف منتابعو سوا:



انتشر ايضاً فيديو لشارع صبرا وهو مزين بالاعلام البرازيلية، تحت عنوان شارع ساو باولو في صبرا: