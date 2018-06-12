تكتل لبنان القوي يشدد على الاسراع في تشكيل الحكومة ويرد على سليماني

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من ملف تشكيل الحكومة انطلق رئيس تكتل لبنان القوي للرد على تصريحات قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، خصوصاً ان كسر الاصطفاف السياسي والانقسام العامودي كان اسا تشكيل الحكومة السابقة، لا من منطلق اكثريات واقليات او ثلث معطل. اما الرد الأفضل على سليماني، فجاء من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة.

ازمة النزوح، يريد تكتل لبنان القوي ان تنتهي، في وقت يريد لها بعض الخارج ان تطول. والدليل على صفحة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الالكترونية.

تبقى لوائح النازحين التي وضعتها مفوضية اللاجئين لمن يحملون بطاقة نازح. فلماذا لم تسلّمها المفوضية حتى الآن على رغم القرار المتخذ منذ حكومة الرئيس تمام سلام؟ ولماذا ليست موجودة على المعابر الحدودية؟

باسيل وضع في الاعلام ما عمل عليه لسنوات بعد انتفاء الاستجابة. بانتظار جواب من مفوضية شؤون اللاجئين والأهم وزارة الشؤون الاجتماعية التي تملك اللوائح ايضاً.