هل تخلت القوات عن الحقيبة السيادية ومنصب نائب رئيس الحكومة؟

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على "بروفة" حكومة تصريف الاعمال الثلاثينية مع تعديلات طفيفة بالحصص، على قاعدة "واحد بالزايد او واحد بالناقص"، يعمل الرئيس المكلف، ووفقا لهذه البروفة توزعت الحصص بتصورها الاولي الذي بات بيد رئيس الجمهورية.



مصادر مطلعة كشفت ان حصة القوات التي كانت عقدة اساسية حددت ب 4 مقابل 7 لتكتل لبنان القوي و3 لرئيس الجمهورية، فهل ترضى القوات بهذه المقاعد؟ الى الوزير القواتي العالم بما يحصل بكواليس المفاوضات الذي يشكل جزءا منها توجهنا فاتى الجواب :"على قاعدة نستعين على قضاء حاجاتنا بالكتمان:"



قيل ان وزارة العدل عرضت على القوات ، فماذا يقول رياشي؟



عن منصب نائب رئيس حكومة، سالنا الوزير القواتي:



لا يمكن للحديث مع احد عرابي اتفاق معراب ان يمر من دون السؤال عن مصير الاتفاق وهو القائل :"بيكفينا اللي عم يعملو مشاكل بينا وبين التيار":



على اي حال فلننتظرما ستحمله مشاورات التاليف بعد عطلة العيد علما ان الحصة الدرزية التي اعطت بالتصور الاولي 3 للقاء الديمقراطي لا تزال من ابرز العقد التي تواجه الرئيس المكلف.