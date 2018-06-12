وزير الدفاع: استمع الى شروحات مفصلة حول أهم وأحدث تقنيات التكنولوجيا العالية ,أجهزة المراقبة والتجهيزات والمعدات والآليات والطائرات والطوافات العسكرية

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يستكمل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف سلسلة اللقاءات التي يجريها مع أبرز الشركات العارضة المشاركة في المعرض الذي يقام في العاصمة الفرنسية لمناسبة "الاسبوع العالمي للدفاع والامن" Eurosatory 2018، حيث استمع في اليوم الثاني من زيارته الى فرنسا، الى شروحات مفصلة من خبراء شركات SOFEMA ، SAFRAN، Azur drones، METRAVIB، ARQUUS، و ATOS حول أهم وأحدث تقنيات التكنولوجيا العالية الدقة والبرامج والأنظمة الالكترونية وأجهزة المراقبة والتجهيزات والمعدات والآليات والطائرات والطوافات العسكرية.

كما التقى الصراف، على هامش المعرض، قائد القوات البرية الفرنسية الجنرال جان بيار بوسيه وتم بحث تدعيم التعاون بين البلدين بالاضافة الى تلبية الحاجات العسكرية المطلوبة لناحية التجهيز والتدريب.