غاريوس: نحن كتيار وطني حر نشكر الذين أيدوا قرار باسيل وهو قرار صائب ولا رجوع عنه

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أكد النائب السابق ناجي غاريوس، ان تكتل لبنان القوي يتعاطى مع ملف النازحين السوريين في لبنان من منطلق وطني وسيادي لأن تصرف مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين تجاه النزوح السوري غير مرضية وهي تعمل على ابقاء السوريين النازحين في لبنان، لافتاً الى أن هذا الامر يصب حكماً ضد مصلحة لبنان وسوريا معاً.

وأشار غاريوس الى ان الموقف الوطني هو الذي دفع وزير الخارجية جبران باسيل الى اخذ قرار لوقف اعطاء اقامات للموظفين الاجانب في المفوضية، وأضاف:"نحن كتيار وطني حر نشكر الذين أيدوا قرار باسيل وهو قرار صائب ولا رجوع عنه".

واعتبر غاريوس في حديث لصوت المدى الا علاقة لمؤتمر سيدر بالمنح التي تأتي للنازحين، مؤكدا ان تكتل لبنان القوي سيضغط على الحكومة والدول المانحة لأخذ القرار الصائب بإعادة النازحين الى وطنهم.

ولفت من جهة أخرى الى اننا لا نطلب كتكتل اكبر من حجمنا في الحكومة والرئيس المكلف سعد الحريري كان واضحا في أن كل فريق سيمثل بحسب حجمه، مؤكدا ان "سعي الحريري الى تشكيل حكومة وحدة وطنية صائب نظرا للوضع الاقليمي الصعب، وللتحديات الاقتصادية التي يجب ان تعمل الحكومة المقبلة على مواجهتها بالاصلاحات.