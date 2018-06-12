النائب سليم خوري دعا للرجوع عن تراخيص كسارة كفرفالوس قبل تفاقم الأمور

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اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم خوري ان موقفنا المبدئي من كسارة ومقلع كفرفالوس هو ضد اي مشروع يضر بالبيئة التي تعتبر من ابرز ما يميز منطقة جزين بغض النظر عن من يملك المشروع او من يقف وراءه او من المستفيد منه، و استغرب خوري ان تكون بعض الجهات الرسمية قد اذنت باقامة هكذا مشروع دون دراسة و تدقيق و دون تقييم لآثاره البيئية و الصحية و الحياتية السلبية و دون اخذ بعين الاعتبار آراء نواب المنطقة و رئيس اتحاد البلديات و المجتمع الجزيني، كما طالب خوري تلك الجهات بابراز للرأي العام المعايير و الموجبات التي تم الاستناد عليها في اعطاء التراخيص داعياً اياها للرجوع عنها قبل تفاقم الامور.