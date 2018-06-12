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النائب فريد البستاني: كل الطلاب هم سواسية في المجتمع وفي نظرة الدولة الى ابنائها من اجل مستقبل لوطن يتحدى المصاعب ويحب الحياة

12
JUNE
2018
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ثمن النائب فريد البستاني، في تصريح الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للاطلاع على سير الامتحانات الرسمية في مركز سان جود لسرطان الاطفال للطلاب المصابين بالسرطان وفي مدرسة الاوروغواي في الاشرفية للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، مثبتا بذلك انه "بي الكل" وان كل الطلاب هم سواسية في المجتمع وفي نظرة الدولة الى ابنائها من اجل مستقبل لوطن يتحدى المصاعب ويحب الحياة".

وأمل " ان يتمكن هؤلاء الطلاب من متابعة دراستهم الجامعية تمهيدا لانخراطهم في سوق العمل على اسس علمية واضحة تجنبهم وتجنب لبنان الهجرة ويبقون فيه يعملون من اجله وفي سبيل تقدمه وازدهاره".

واعتبر البستاني "ان هذه الزيارة جاءت لتؤكد ان كل الطلاب لهم اماكنهم واهميتهم في المجتمع في ظل السياسة التي ينتهجها رئيس الجمهورية بتأمين فرص عمل خصوصا للشباب ومن المؤكد اننا سنكون من داعمي خططه لبناء لبنان القوي.

ورأى ان "السياسة الواضحة المعالم ستؤدي لا محالة الى الى بناء جيل من الشباب لخدمة وطنه".

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