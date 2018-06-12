يتحرّش بالنساء ويحاول اغتصابهن.. في بيروت!

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در عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

نتيجةً للتحريات والمتابعة، ومن خلال التنسيق مع غرفة المراقبة والتحكّم في وحدة شرطة بيروت، تمكنت دوريات مفرزة استقصاء بيروت من توقيف أحد الأشخاص من التابعية السورية على متن دراجة آلية نوع "150BT " لون أسود وأحمر، وذلك لقيامه بتواريخ مختلفة - ما بين الساعة ال3.30 والساعة 500 فجراً - بالتحرش بالنساء ومحاولة اغتصاب إحداهن في أحد شوارع بيروت بين منطقتي النهر والجميزة، وتوجد فيديوهات موثّقة بحقه لدى غرفة المراقبة المذكورة، ويدعى:

م. ح (مواليد عام 1991)

سُلّم الى القطعة المعنيّة، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.