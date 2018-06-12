محذرا من التراخي في التعامل مع ملف النازحين.. النائب إدكار طرابلسي: للبت بالتشكيلة الحكومية سريعا

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حذر النائب في كتلة لبنان القوي الدكتور ادكار طرابلسي من التراخي في التعامل مع ملف النازحين وعدم تأمين عودتهم السريعة الى ديارهم لما لهذا الملف من آثار سلبية خانقة لا يقدر شعبنا على احتمالها.



وفي الشأن الحكومي، جدد طرابلسي مطالبته العمل للبت بالتشكيلة الحكومية العتيدة سريعا لمواجهة التحديات وعدم التلهي بحقيبة بالزائد أو بالنقص لفريق أو لآخر.



وهنأ النائب طرابلسي الطلاب الذين خضعوا للامتحانات الرسمية متمنيا لهم النجاح ودوام السعادة، وطالب الدولة اللبنانية صون الامن الاجتماعي والاقتصادي الذي يخلق فرص عمل للاجيال الشابة فيضمن بقاءها في لبنان.