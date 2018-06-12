رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش: المتورطون بفضيحة كسارة كفرفالوس كثر والأسماء أصبحت بعهدتنا وسوف نسلمها لفخامة الرئيس

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بيان صادر عن رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين خليل حرفوش، منطقة جزين – كفرفالوس، تابع.....

بالرغم من معارضتنا ومعارضة جميع ابناء منطقة جزين لانشاء كسارة ضخمة في كفرفالوس من شأنها تدمير منطقة جزين، هناك من يعود ويحرك الموضوع علّه ينجح بخرقٍ ما.

ان المتورطين بهذه الفضيحة كثر منهم الوزير، المسؤول الحزبي الكبير والمتعهد.

ان كل الاسماء اصبحت بعهدتنا وسوف نسلمها لفخامة الرئيس وقد نضطر لنشرها كي يعلم الرأي العام الجزيني واللبناني عن الفساد المستشري بين بعض أركان الدولة من فريقي 8 و14 آذار.

ونعود ونؤكد اننا لن نسمح بتمرير هذه الكسارة وان اهل منطقة جزين ليسوا اهل ذمة وهم من يحددون مصيرهم ومصير ارضهم.

اخيراً، اطلب من رؤساء البلديات والمخاتير وجميع ابناء منطقة جزين ان يبقوا على اهبة الاستعداد لاي تحرك شعبي كبير في كفرفالوس لن ينتهي الا باقفال الملف نهائياً.

ونحن على تنسيق دائم مع كل من النائب زياد اسود وبلدية كفرفالوس.