درغام: متمسكون بمشاركة القوات وتمثيلها في الحكومة

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أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام ان "هناك بعض العقد البسيطة في تشكيل الحكومة ونحن متمسكون بوجود القوات وتمثيلها في الحكومة ولكن ضمن حجمها الطبيعي الذي أفرزته نتائج الانتخابات النيابية".



وفي حديث لاذاعة "صوت لبنان" لفت درغام الى انه "يجب أن يتمثّل كل فريق بحسب حجمه، ونتمنى على الكتل التعامل بعقلانية وعدم وضع العصي في الدواليب من أجل الاسراع في تشكيل الحكومة".



وحول ملف النزوح السوري إعتبر درغام ان "ما قام به وزير الخارجية جبران باسيل هو من ضمن صلاحياته، ونحن مع عودة آمنة وكريمة للاجئين"، مؤكدا "أن الأزمة والأعباء التي يتحملها لبنان كبيرة جدا وهي بمثابة قنبلة موقوتة، مشددا على أن السياسية التخويفية التي تتعامل فيها المفوضية مع النازحين مرفوضة كليا، وكتكل لبنان القوي ندرك أن الموضوع دقيق ونتصرف معه بجدية".



وكشف درغام عن تباينات مع "البرنامج الدولي" بدأت منذ سنوات، "وهناك العديد من التراكمات، لذلك على الجميع التعامل بعقلانية وعدم التهاون في هذا الملف، لأن العبء الاقتصادي فاق كل التوقعات وعلينا المحافظة على الكيان اللبناني"