ادي معلوف: ليت بعض مسؤولينا يتّعظون من قمة سنغافورة!

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علق النائب ادكار معلوف (ادي) على القمة الأميركية الكورية – الشمالية بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والرئيس الكوري كيم جونغ أون في سنغافورة.

وغرد عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلاً: "إن الدول تبحث عن مصالح شعوبها حتى مع الدّ أعدائها. وما حصل اليوم بين الرئيسين الاميركي والكوري الشمالي خير دليل".

وأضاف: "ليت بعض مسؤولينا يتّعظون من هذا المشهد ويفكّرون بمصلحة اللبنانيّين من خلال حلّ مشكلة النازحين ولو بالتفاوض مع من يعتبرونهم أعداء لأنها بكل بساطة مصلحة شعبنا اولاً".

وأرفق التغريدة بصورة للرئيس الاميركي والكوري، وبصورة للنازحين السوريين في لبنان.