أرسلان: لن أسمّيها جردة حساب...

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "في أصعب المراحل وأحلك الظروف، بقي الحزب الديمقراطي اللبناني منارة عملنا وأساس أملنا، فلا المقاعد ولا الحقائب ولا مناصب الكون كلّها توازي مؤسسة ينتمي لها المخلصين الأوفياء، أولئك الذين وقفوا بجانب دار خلدة في أشد أيّامها، وطبعاً لا يخلو الأمر من البعض القليل الذي تجعله أطماعه وانتهازيته من القفز في منتصف الطريق، فهم موجودون في كلّ زمان ومكان".



وأضاف: "أمّا كلامي اليوم، كلام للأوفياء، الصامدين في وجه الأعاصير، الصابرين على الحروب التي تعرّضنا لها بكل عزم وقوة وعنفوان".



وختم بالقول: "لكم أقول، المستقبل لكم، لأولادكم وأحفادكم، وسيشهد الحزب الديمقراطي نقلة نوعية، لن أسميها جردة حساب، بل نقلة في سبيل ترسيخ مبدأ المؤسسة، التي وبعد أيام معدودة ستبلغ من العمر 17 سنة، احتضنتنا جميعاً وتحملتنا جميعاً، وهي باقية كجبال لبنان.. إلى أبد الآبدين".