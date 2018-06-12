living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طقس لبنان.. أمطار غزيرة وعواصف رعدية وسيول!

12
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان تدفّق الرياح الغربية الرطبة نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط يستمر وتتدكس السحب الركامية بين فلسطين ولبنان وسوريا وقبرص ومن المنتظر ان تتعمق في لبنان وشمال فلسطين اعتباراً من ظهر الثلاثاء بحيث ستبدأ مرحلة الأمطار الغزيرة مع البروق والرعود.

 

أضاف: يودّعنا فصل الربيع بطقس ممطر وشتوي ويحوّل هذا الأسبوع الى منعش نهاراً وبارد ليلاً بخاصة في البقاع وعلى الجبال.

 

طقس يوم الأربعاء: تشتدّ غزارة الأمطار يوم الثلاثاء وتستمر يوم الأربعاء على الساحل والجبال الغربية وتتحوّل معظمها نحو البقاع الذي ينتظر غزارة امطار قد تعيد سيناريو السيول والفيضانات وتساقط البرد، وسيكون لدمشق ويبرود والنبك والبقاع الوسط والشرقي الحصة الكبرى يوم الأربعاء من الهطولات.

 

الحرارة على الساحل: 25/26 نهاراً و 19 ليلاً

 

على الجبال 19/14

 

في البقاع: 24/15

 

الرطوبة: 90%

 

الرياح: غربية رطبة سرعتها بين 30 و 50 كلم في الساعة بخاصة في عكار والبقاع اثناء الهطولات الغزيرة.

 

الضغط الجوّي: 1004hpa

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout