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جندي في الجيش يشكو "حماته": خربتلي بيتي!

12
JUNE
2018
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مثل الجندي في الجيش ع.د. أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبدالله وعضوية المستشارة المدنية القاضية ليلى رعيدي، وبحضور ممثلة النيابة العامة القاضية مايا كنعان ليحاكم بتهمة «جعل نفسه غير صالح للخدمة بشطب ساعده الأيمن».

 

وبسؤاله عن التهمة المسندة إليه، قال الجندي:« أنا يا سيدنا إلي سنة متزوج وحماتي بدها بنتا تضل عندا». وباستيضاحه أفاد الجندي أنه تقدم بشكوى بهذا الخصوص إلى الشرطة العسكرية إنما«حماته»، راحت تستفزه «وضلّت ورايي لحتى طلقتني بنتها وطلقتها».

 

ولماذا شطبت يدك - سأله رئيس المحكمة - فأجاب: «بسبب الاستفزاز»، مضيفاً بأن علاقة حب جمعته بـ«طليقته»، قبل سنتين من الزواج منها، لينتهي إلى القول قبل أن يطلب الرحمة «خربتلي بيتي».

 

وحكمت المحكمة على الجندي ع.د. بتغريمه مبلغ مئة ألف ليرة لبنانية، قبل أن يعود إلى الالتحاق بعمله.

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