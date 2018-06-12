living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

3600 نازح سوري إلى قراهم بعد عيد الفطر

12
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


رامح حمية-

تستكمل التحضيرات الأمنية واللوجستية من أجل عودة أبناء أكثر من 800 عائلة سورية من بلدة عرسال باتجاه قراهم في القلمون الغربي. اللوائح الإسمية بالعائلات وأفرادها والآليات انتهى العمل بها وتم تسليمها للأمن العام اللبناني منذ قرابة الشهر ونصف الشهر، وتم التدقيق فيها من الجانبين اللبناني والسوري. باتت تحضيرات العودة في مراحلها النهائية، وينتظر الشروع في عملية التنفيذ في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد عيد الفطر. عودة النازحين السوريين الذين سجلت أسماؤهم في وقت سابق، كان من المقرر أن تنتهي قبل انتهاء شهر رمضان، إلا أن «عوائق لوجستية» بشأن بعض النازحين، لجهة عدم تسجيل أسمائهم ونيتهم العودة، انعكست تأخيراً بانتظار معالجة وضعهم القانوني وإيجاد حل لهم.

أكثر من 800 عائلة سورية، (3600 شخص) ستشملهم عملية العودة إلى قرى رأس المعرة وفليطا والجراجير وقارة والسحل ويبرود والصرخة ورأس العين، بعد أن أنهوا استعداداتهم للانتقال إلى بلداتهم، عبر الطرقات التي من المفترض عبورها في جرود عرسال باتجاه الأراضي السورية. رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري رجّح أن تتم عملية الانتقال عبر جرود عرسال باتجاه قرى فليطا والجراجير وعسال الورد بالنظر إلى قرب المسافة، ولنوعية الآليات مع النازحين من جرارات زراعية وسيارات بيك آب، إلا أنه اعتبر أن الأمر لدى الأمن العام اللبناني صاحب القرار في ذلك. ولفت الحجيري، في اتصال مع «الأخبار» إلى أن مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في عرسال أقفل منذ يومين تقريباً، «ولم يعد لهم شغل في عرسال باستثناء تقديماتهم الإنسانية التي ما زالت مستمرة».

وأوضح أن العاملين في المفوضية أثاروا عدداً من «علامات الاستفهام والشبهات لجهة الأسئلة التي طرحت من قبلهم وبإلحاح على النازحين الذين سجلوا أسماءهم للعودة، وبطريقة مكشوفة لإقناع البعض بالعدول عن العودة، ونحن لم نتهمهم مباشرة كاتهام، وإنما مجرد استيضاح لتوجهاتهم المشبوهة».


من جهته، أكّد مسؤول أمني لـ«الأخبار» أن عملية عودة النازحين من عرسال «متواصلة وفي شكل طوعي. وبمجرد الانتهاء منها بعد عيد الفطر سيتم النظر في لوائح اسمية لنازحين سوريين آخرين ينوون العودة إلى قراهم السورية».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout