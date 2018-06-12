نديم الجميّل: للتنسيق مع الحكومة السورية لتحقيق عودة النازحين

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دعا النائب نديم الجميّل إلى التنسيق مع الحكومة السورية لعودة النازحين. وقال لـ«الجمهورية»: «يطالب لبنان بعودة النازحين الى بلادهم وعدمِ فرضِ التوطين، لذلك يجب فِعل كلّ ما بوسعنا لتحقيق هذا الهدف. فقد جرّبنا كلَّ الوسائل منذ سنوات ولم نصل الى أيّ نتيجة. لذلك لم يبقَ أمامنا سوى خيار التنسيق مع الحكومة السورية من أجل تحقيق العودة». وشدّد على «وجوب أن يحصل هذا التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وليس خارج إطار السلطة الشرعية اللبنانية»، موضحاً أنّ «في إمكاننا إشراكَ الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه العملية من أجل تحقيق عودة آمنة وكريمة للنازحين».