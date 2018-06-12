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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 12-06-2018

12
JUNE
2018
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البناء

خفايا
كرّر مسؤول سياسي بارز مرة جديدة ما قاله قبل أسبوع تقريباً، وأكد مجدّداً أن لا مبرّر داخلياً لتأخير تشكيل الحكومة، حيث التوازنات واضحة بشكل جليّ تماماً، ولا حاجة حتى للآلات الحاسبة لمعرفة الأحجام والأوزان الظاهرة للعيان، إلا لمن يريد أن يتعامى عن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، ويستمع إلى عواصم تريد تضخيم حصة حلفائها وأصدقائها، وجعلهم كأنهم هم الذين ربحوا الأكثرية في الانتخابات...؟


كواليس
توقعت مصادر متابعة للملف الكوري الشمالي النووي مفاوضات طويلة ومتعرّجة بين واشنطن وبيونع يانغ واعتبرت الحصيلة الإيجابية تبدأ عند الإعلان عن إطار تفاوضي دولي شبيه بإطار الخمسة زائدا واحداً التي فاوضت إيران، فالضمانات التي تريدها كوريا لأمنها لا توفرها التعهّدات الأميركية بلا ضمانات عملية تقدّمها روسيا والصين والأموال التي تطلبها كوريا لإطلاق تنمية اقتصادها لا تملكها أميركا بلا شراكة كوريا الجنوبية واليابان والصين ما يرجح صيغة الخمسة زائدا إثنين، والإثنان هما كوريا الجنوبية والصين...

الجمهورية


لا يزال أحد النواب الخاسرين في دائرة بقاعية يُردِّد في مجالسه الخاصة بأن حليفاً له وعده بتجيير 12 ألف صوت له لكنه نكث بوعده ما أدّى إلى خسارته.


يعترف مسؤول كبير في مجالسه الخاصة أنه لولا الأخطاء التي ارتكبها مَن كان يدير الحملة الإنتخابية الخاصة بالحزب المحسوب عليه، لجاءت النتائج أفضل بكثير.

اللواء


لغز
كثّف الطيران الحربي الإسرائيلي طلعاته الجوية جنوباً وشرقاً ليلاً ونهاراً، بعد مواقف أخيرة، تتعلق ليس فقط بالمصير السوري، بل بعموم التسوية..
غمز
يجري الحديث في بعض الصالونات عن اتصالات بعيدة عن الأضواء، بين حزب فاعل وحزب آخر على خلاف قوي معه..
همس
اهتمت أوساط لبنانية بمعلومات بريطانية عن ان السفير البريطاني في كوريا الشمالية، تولى على جلسات عدّة تحضير الرئيس الأميركي ترامب للقمة مع الزعيم الكوري الشمالي!

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