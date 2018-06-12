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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 12-06-2018

12
JUNE
2018
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الأخبار
غزو السلع الأجنبية: تركيا هي العدو!
‫8 آذار: لا حكومة بلا السنّة المستقلين
‫«إصلاحات» حاصباني: ضرب المستشفيات الحكومية أولاً
‫ابن سلمان يوبّخ الأحمر: كفّ عن رشوة ضباطي!

البناء
زاسيبكين: خروج حزب الله من سورية غير مطروح... وهنية: سورية شعباً وحكماً مع فلسطين
الحريري لمسودّة شكلية لتغطية الوقت الضائع سعودياً... واستمالة جنبلاط تدفع 8 آذار للتشدّد
تشكيلة حكومية افتراضية بـ 22 وزيراً للكتل الكبرى و8 وزراء للرئيسين ولحلحلة عقد التمثيل

الجمهورية
التأليف إلى "ثلّاجة" الإنتظار
ترامب وكيم وجها لوجه
عشية "المونديال": بأي تشكيلة سيلعب الحريري
بعد سقوط "اتفاق معراب" بالضربة القاضية
لغز اللباخرة الثالثة لا ينفي فرضية التقنين القاسي

اللواء
إتفاق بين عون والحريري على توزيع الحصص .. وولادة الحكومة قبل 25 حزيران؟
لقاء جنبلاط ومحمد بن سلمان يطوي صفحة التباعد
قمة مكة تقرّ 2.5 مليار دولار للأردن
ترامب وكيم وجها لوجه: مصافحة أم صفح؟

الديار
الحريري يستعجل عون حل «العقد» المسيحية قبل لقائه بن سلمان
واشنطن تتدخل «لفرملة» اندفاعة لبنان حيال ازمة النزوح السوري
«استياء» في بعبدا من الراعي... وتحذيرات من «النموذج» الاردني

المستقبل
الحريري يودع عون "تصوّر الحصص": إسراع من دون تسرّع
"#الفساد_يحاسب_أوجيرو": حقيقة المستشارين وتقاسم المياومين
قمة مكّة الرباعية: 2.5 مليارا دولار للأردن

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