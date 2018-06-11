هذا ما كشفه جريصاتي عن قضية البطريرك لحام

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أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي أن "المبادرة التي قام بها والمتعلقة بمتابعة قضية البطريرك المتقاعد غريغوريوس الثالث لحام هي مبادرة فردية"، نافيا أن تكون بتكليف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وأشار جريصاتي في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" أنه تواصل مع بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف الأول العبسي الموجود حاليا في روما، وتم التوافق على اتخاذ خطوات لمعالجة الموضوع".

وكان البطريرك العبسي قد طلب في وقت سابق من البطريرك لحام مغادرة المقر الصيفي للبطريركية في عين تراز.