باسيل: طالما أنه هناك عدد لاجئين يصل إلى نصف عدد شعبنا اللبناني فلن نتقدّم في اقتصادنا

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اشار الوزير جبران باسيل خلال افطار رمضاني للهيئات الإقتصادية أنه طالما هناك عدد لاجئين يصل إلى نصف عدد شعبنا اللبناني، فلن نتقدّم في اقتصادنا. وأضاف: نُحارَب اليوم على ما نفعله، في الوقت الذي نحترم فيه رغبة السوريين بالعودة إلى وطنهم، كذلك رغبة اللبنانيين في تحقيق نمو اقتصادي في وطنهم.

وتابع: أقول لكم كوزير للخارجية أنّ هناك بلداناً بدأت بتجهيز عودة اللاجئين وفتح قنواتها الاقتصادية على سوريا.فلمَ لا نتمثّل بها ونفكّر سوياً في إعادة بناء سوريا؟سوريا بحاجة إلينا كما أننا لم ننكر يوماً حاجتنا إلى اليد العاملة السورية.وهذا المشروع يبدأ مع وضع خطة اقتصادية واضحة.