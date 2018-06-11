في قصر بعبدا، تسَلم الرئيس عون من رئيس الحكومة المكلف تصوراً أولياً للحكومة الجديدة

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بين يدي فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وضع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تصورا حول توزيع المقاعد الوزارية بعيدا عن تضخيم الأحجام، ينتج عنه بمرحلته الاولى بحسب مصادر مطلعة التوافق على حجم الكتل الأكثر تمثيلا ليستتبع لاحقا بنقاش حول الكتل الأقل تمثيلا.

ولتسريع التأليف لا التسرع كان واضحا الحريري بوجوب التضحية والتسوية للوصول الى حكومة تجمع كل القوى. من هنا تؤكد المصادر أن حركة التشكيل ستتقعل بعد عودة الحريري من روسيا والسعودية.

ومن خارج السياق الحكومي، لم يرغب الحريري الرد على كلام الجنرال قاسم سليماني حول عدد النواب المؤيدين لحزب الله في المجلس الجديد مكتفيا بالتأسف من صدور هذا المنطق ومؤكدا أن التدخل في الشأن الداخلي اللبناني امر لا يصب في مصلحة ايران ولا لبنان ولا دول المنطقة.