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بلبلة حول خفض السقف المالي للمستشفيات الحكومية كما الخاصة

11
JUNE
2018
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لا تزال تداعيات اقرار المخصصات المالية التي تمنحها وزارة الصحة للمستشفيات لقاء تقديمها الخدمات الصحية للمرضى الذين يعالجون على نفقة الوزارة او ما يعرف بالسقوف المالية مدار اخذ ورد فالنائب علي المقداد اعتبر ان الجدول السنوي الذي صدر عن وزارة الصحة كان مفاجئا رافضا ان يخفض السقف المالي للمستشفيات الحكومية تحت أي ذريعة كانت

المقداد استغرب ان تخفض حصة المستشفيات الحكومية التي تخدم الفقراء والمستضعفين وفي المقابل ترفع السقوف المالية للمستشفيات الخاصة التي لم تتجاوب يوما مع معالجة مريض على حساب وزارة الصحة فكيف يرد المعنيون؟

اتهامات لوزير الصحة غسان حاصباني باعتماد سياسة الاستنسابية في توزيع الاعتمادات المالية للمستشفيات

ما يفوق 350 الف مريض يستفيدون من بطاقة الاستشفاء على نفقة وزارة الصحة بالاضافة الى 25 الف مواطن يحصلون على ادوية الامراض المزمنة والمستعصية من خلالها... عدد لا يستهان به من المرضى الذين لا حول ولا قدرة لهم للمعالجة على نفقتهم الخاصة حيث ترفض استقبالهم المستشفيات بدءا من منتصف الشهر بسبب الشح في أموال الاعتمادات

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