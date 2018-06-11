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على ثلاثَة محاور تَوزع النشاط السياسي اليوم:

الأَول، حُكومي. حيثُ سُجِّل تَقديم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تصوراً أولياً، يشكل منطلقاً للبحث، وتضمن توزيعاً مبدئياً للمقاعد الوزارية بالنسبة إلى الكتل الكبرى، مع بعض الأفكار حول تمثيل الكتل الأخرى، على أن تُستكمل المشاورات بعد عودة رئيس الحكومة من موسكو والرياض.



المحور الثاني، وجُودي، عنوانُه أزمةُ النزوح السوري، والمواجَهة المفتوحة بين وزارة الخارجية والمفوضية العليا لشؤون النازحين. مواجهةٌ، بلغَت اليوم حدَّ تبليغ المفوضية رسمياً بالإجراءات الأخيرة، ما يقطَع الشك باليقين حول جِدية التصعيد.



أما المِحور الثالث، فتصريح لقائِد فيلَق القُدس في الحرس الثوري الإيراني حولَ عدد النُواب المُؤيدين لحِزبِ الله في المجلس النيابي الجديد، في وقت كان رئيس كُتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يتحدَث عن أكثرية مُتجولة حسب المِلف في المجلِس النيابي الجديد.