living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الطاقة البديلة أهميتها البيئية، الإنمائية، الإجتماعية والإقتصادية

11
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

برعاية وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار ابي خليل ممثلا بعضو المجلس السياسي لـ"التيار الوطني الحر" جيمي جبور، أقيم نهار السبت الواقع في 9 حزيران 2018 ندوة حول "الطاقة البديلة وأهميتها الإنمائية والبيئية والإجتماعية" في بلدية شدرا، وبحضور رئيس اتحاد بلديات عكار الشمالي عبدو مخول عبدو، رئيس مجلس البيئة في القبيات الدكتور انطوان ضاهر، ممثلين عن شركة سيمنس العالمية وشركة مورز للبحوث البيئية وشركة هوا عكار ورؤساء بلديات ومخاتير وحشد من ابناء المنطقة.

وبعد النشيد الوطني، القى رئيس بلدية شدرا سيمون حنا كلمة رحب فيها بالحضور، وأشاد بعهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقال: "اردنا هذا اللقاء لازاحة الغموض عن كل ما يثار حول مشاريع مزارع الهواء لانتاج الكهرباء والطاقة البديلة في هذه المنطقة. نتطلع الى تعاون ايجابي لما فيه مصلحة ابناء المنطقة ككل، والا يعيق عمل المشتغلين على انتاج الطاقة البديلة المفترض ان يراعوا ويلتزموا كل المعايير والمواصفات البيئية وفق دفاتر الشروط الموضوعة مع الجهات الرسمية"، متمنيا على اصحاب العلاقة الاجابة على كل التساؤلات التي يطرحها الأهالي.

ثم ألقى الخبير في عالم الطاقة المتجددة مدير شركة "هواء عكار" البير خوري، كلمة قال فيها: "ان البحث دائم ومتواصل عن حلول عملية لانتاج طاقة متجددة كعنصر اساسي لحل مشكل الكهرباء في هذا البلد"، شارحا المراحل التي تم اجتيازها وصولا الى اليوم حيث ان شركة هواء عكار هي من ضمن عدة شركات مصنفة لانتاج الطاقة، كما قدم خوري آلية عمل مزارع الهواء وكيفية انتاج الطاقة وطريقة وصل المزارع بالشبكات.

ولفت الى ان "ثمة دراسات نعمل على اتمامها بهدف الوصول الى مشروع متكامل يلبي الاحتياجات المنصوص عنها في دفاتر الشروط"، مركزا على اهمية ان تكون البيئة الحاضنة لهذا المشروع مرتاحة بكونها المستفيد الاول.

ثم كانت مداخلة لرئيس مجلس البيئة في عكار الدكتور انطوان ضاهر الذي قدم شرحا عن بيئة عكار واهمية المحافظة عليها، وقال: "اثبتت احدى الدراسات الحديثة حول مشكلة التلوث في لبنان ان ثمة مصدرين اساسيين لتلوث الهواء هما مولدات الكهرباء والسيارات. وانتاج الطاقة البديلة عبر توربينات الهواء او الماء او الشمس تشكل عوامل اساسية لانخفاض مستوى التلوث عامة ولكن هذا لا يعفي الشركات العاملة على هذا الامر من ضرورة التزامها بكل المعايير والشروط التي تحمي البيئة واهمها التزام بالمسافة والبعد عن الاماكن السكنية وعدم تعدي نسبة الديسيبيل المواصفات الموضوعة"، مشددا على اهمية حماية مسارات الطيور المهاجرة.

بعد ذلك، ألقى رئيس شركة مورز للاستشارات البيئية راجي معاصيري، كلمة تحدث فيها عن مجمل الابحاث التي قامت بها الشركة على الصعد الجغرافية والديموغارفية والبيئية. وقال: "واكبت مشروع الطاقة البديلة لشركة هواء عكار منذ البداية، فالمنطقة المقترحة في عكار هي منطقة مثلى من حيث سرعة الرياح المؤاتية طيلة العام، وان تقييم الاثر البيئي للمشروع امر اساسي نعمل عليه معتمدين على معايير ومواصفات عالمية تراعي السلامة العامة، اخذين بعين الاعتبار التنمية البيئية الصحيحة والتنمية المحلية والواقع الاجتماعي والاقتصادي ودراسة ممرات هجرة الطيور وديمومتها. وهناك فريق عمل متخصص يعمل على دراسة كل هذه الامور لتصبح هذه الدراسة بعد اتمامها مرجعا رسميا يمكن اعتماده لكل المعنيين وفي كل المجالات".

ثم تحدث جيل بوديه مدير منطقة الشرق الاوسط وافريقيا لشركة "سيمنز غومنز" المتخصصة ببناء التوربينات الهوائية، وقدم لمحة عامة عن تاريخ وعمل الشركة وما انجزته من مشاريع عالمية في بلدان عدة، شارحا عملية تركيب وتجيهز مزارع الهواء بالتوربينات وتفاصيل تقنية عن حركة المراوح وارتفاعها وسرعتها وكل ما ينتج عنها، كما استعرض خصوصية انشاء هذه المزارع في عكار.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout