الطاقة البديلة أهميتها البيئية، الإنمائية، الإجتماعية والإقتصادية

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برعاية وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار ابي خليل ممثلا بعضو المجلس السياسي لـ"التيار الوطني الحر" جيمي جبور، أقيم نهار السبت الواقع في 9 حزيران 2018 ندوة حول "الطاقة البديلة وأهميتها الإنمائية والبيئية والإجتماعية" في بلدية شدرا، وبحضور رئيس اتحاد بلديات عكار الشمالي عبدو مخول عبدو، رئيس مجلس البيئة في القبيات الدكتور انطوان ضاهر، ممثلين عن شركة سيمنس العالمية وشركة مورز للبحوث البيئية وشركة هوا عكار ورؤساء بلديات ومخاتير وحشد من ابناء المنطقة.

وبعد النشيد الوطني، القى رئيس بلدية شدرا سيمون حنا كلمة رحب فيها بالحضور، وأشاد بعهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقال: "اردنا هذا اللقاء لازاحة الغموض عن كل ما يثار حول مشاريع مزارع الهواء لانتاج الكهرباء والطاقة البديلة في هذه المنطقة. نتطلع الى تعاون ايجابي لما فيه مصلحة ابناء المنطقة ككل، والا يعيق عمل المشتغلين على انتاج الطاقة البديلة المفترض ان يراعوا ويلتزموا كل المعايير والمواصفات البيئية وفق دفاتر الشروط الموضوعة مع الجهات الرسمية"، متمنيا على اصحاب العلاقة الاجابة على كل التساؤلات التي يطرحها الأهالي.

ثم ألقى الخبير في عالم الطاقة المتجددة مدير شركة "هواء عكار" البير خوري، كلمة قال فيها: "ان البحث دائم ومتواصل عن حلول عملية لانتاج طاقة متجددة كعنصر اساسي لحل مشكل الكهرباء في هذا البلد"، شارحا المراحل التي تم اجتيازها وصولا الى اليوم حيث ان شركة هواء عكار هي من ضمن عدة شركات مصنفة لانتاج الطاقة، كما قدم خوري آلية عمل مزارع الهواء وكيفية انتاج الطاقة وطريقة وصل المزارع بالشبكات.

ولفت الى ان "ثمة دراسات نعمل على اتمامها بهدف الوصول الى مشروع متكامل يلبي الاحتياجات المنصوص عنها في دفاتر الشروط"، مركزا على اهمية ان تكون البيئة الحاضنة لهذا المشروع مرتاحة بكونها المستفيد الاول.

ثم كانت مداخلة لرئيس مجلس البيئة في عكار الدكتور انطوان ضاهر الذي قدم شرحا عن بيئة عكار واهمية المحافظة عليها، وقال: "اثبتت احدى الدراسات الحديثة حول مشكلة التلوث في لبنان ان ثمة مصدرين اساسيين لتلوث الهواء هما مولدات الكهرباء والسيارات. وانتاج الطاقة البديلة عبر توربينات الهواء او الماء او الشمس تشكل عوامل اساسية لانخفاض مستوى التلوث عامة ولكن هذا لا يعفي الشركات العاملة على هذا الامر من ضرورة التزامها بكل المعايير والشروط التي تحمي البيئة واهمها التزام بالمسافة والبعد عن الاماكن السكنية وعدم تعدي نسبة الديسيبيل المواصفات الموضوعة"، مشددا على اهمية حماية مسارات الطيور المهاجرة.

بعد ذلك، ألقى رئيس شركة مورز للاستشارات البيئية راجي معاصيري، كلمة تحدث فيها عن مجمل الابحاث التي قامت بها الشركة على الصعد الجغرافية والديموغارفية والبيئية. وقال: "واكبت مشروع الطاقة البديلة لشركة هواء عكار منذ البداية، فالمنطقة المقترحة في عكار هي منطقة مثلى من حيث سرعة الرياح المؤاتية طيلة العام، وان تقييم الاثر البيئي للمشروع امر اساسي نعمل عليه معتمدين على معايير ومواصفات عالمية تراعي السلامة العامة، اخذين بعين الاعتبار التنمية البيئية الصحيحة والتنمية المحلية والواقع الاجتماعي والاقتصادي ودراسة ممرات هجرة الطيور وديمومتها. وهناك فريق عمل متخصص يعمل على دراسة كل هذه الامور لتصبح هذه الدراسة بعد اتمامها مرجعا رسميا يمكن اعتماده لكل المعنيين وفي كل المجالات".

ثم تحدث جيل بوديه مدير منطقة الشرق الاوسط وافريقيا لشركة "سيمنز غومنز" المتخصصة ببناء التوربينات الهوائية، وقدم لمحة عامة عن تاريخ وعمل الشركة وما انجزته من مشاريع عالمية في بلدان عدة، شارحا عملية تركيب وتجيهز مزارع الهواء بالتوربينات وتفاصيل تقنية عن حركة المراوح وارتفاعها وسرعتها وكل ما ينتج عنها، كما استعرض خصوصية انشاء هذه المزارع في عكار.