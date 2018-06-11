الصراف بتابع الهبات والقروض من العاصمة الفرنسية

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وصل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف الى العاصمة الفرنسية حيث من المقرر أن يجتمع مع نظيرته الفرنسية فلورنسي بارلي خلال الايام المقبلة لمتابعة موضوع الهبات والقروض التي اعلنت عنها فرنسا خلال مؤتمر روما ٢ لدعم الجيش اللبناني بالاضافة الى بحث سبل التعاون بين البلدين.

كما يشارك الصراف والوفد المرافق في المعرض الذي يقام في باريس لمناسبة " الاسبوع العالمي للدفاع والامن"اورو ساتوري" للاطلاع على ابرز الاسلحة والآليات والطائرات والطوافات العسكرية المستحدثة بالاضافة الى تقنيات المراقبة المتطورة واحدث التكنولوجيا التي تساهم في الحفاظ على الأمن خلال جولة يقوم بها في يومه الاول من الزيارة حيث يجري سلسلة من اللقاءات مع ابرز واهم الشركات العارضة ك:

Atermes و Thales و Airbus group و Arquus و MASA group MBDA.

ويستمع الى شروحات مفصلة عن ما يمكن أن تقدمه هذه الشركات وفق ما يتناسب مع حاجات الجيش اللبناني.