رابطة مخاتير المتن تشكر كنعان بعد توقيف المعتدين على المختار عون

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صدر عن رابطة مخاتير المتن الشمالي البيان التالي:

تلقينا اليوم بايجابية خبر القاء القبض على الشخصين اللذين اعتديا على مختار الفنار زيدان عون أثناء ممارسته لمهامه قبل اسبوع.

ان الرابطة واذ تنوه بعمل الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية، تخص بالشكر نائب المتن الأستاذ ابراهيم كنعان لمتابعته القضية امنياً وقضائياً، منذ ساعة حصول الحادثة الى اليوم، وتؤكد انها ستبقى دائماً المدافع الاول عن كرامة المختار وحقوقه بما يؤمن الحماية لمن اولاه الناس ثقتهم واختاروه لتمثيلهم في قراهم وبلداتهم بحسب القوانين المرعية الاجراء .

وفي النهاية، واذ تشكر رابطة مخاتير المتن روابط لبنان على تضامنها معها، تعلن أنها ستتابع قضية المختار عون قضائياً في كل مراحلها وحتى النهاية، داعية لعدم التساهل مع هذا النوع من الاعتداءات لا بل التشدد في تحقيق العدالة، لتكون عبرة في المستقبل.