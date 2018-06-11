وديع كنعان: السياسة السياحية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان

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إجتمع رئيس لجنة السياحة في المجلس الإقتصادي الإجتماعي وديع كنعان، بالمدير العام لمشروع تطوير الأعمال في لبنان USAID، دوغلاس غريفيث، وقد بحثا في كيفية مساهمة القطاع السياحي في عملية التنمية المستدامة على نطاق الوطن.

واعرب كنعان عن أهمية وجود سياسة سياحية تضمن إستمرارية المشاريع مع تعاقب الوزارات، وتحسن إستخدام التمويل من الجهات المانحة التي تؤمن دعماً لخلق فرص عمل جديدة، خصوصاً في القطاع السياحي.

كما اشار كنعان الى ان القطاع على إستعداد لبذل أفضل جهوده، وبإدارة متميزة مبنية على سياسة سياحية متكاملة ، لكي يعيد ثقة المجتمع الدولي الداعم بلبنان.

بدوره، اعرب غريفيث عن أهمية هذا الطرح الذي إعتبره ممنهجاً وشاملاً، والذي سوف يؤخذ حتماً بالإعتبار عند رسم خطة الدعم للسنة المقبلة من قبل ال-USAID في موضوع السياحة تحديداً.