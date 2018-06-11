لحّود في يوم النبيذ اللبناني في زوريخ: النبيذ اللبناني أصبح سفيراً مميّزاً للبنان

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نظّمت وزارة الزراعة، بالتعاون مع سفارة لبنان لدى سويسرا، يوماً جديداً للنبيذ اللبناني في مدينة زوريخ السويسرية، بحضور ممثّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري والمدير العام لوزارة الزراعة لويس لحّود والمدير عام المنظّمة العالميّة للكرمة والنبيذ جان ماري أوران وسفيرة لبنان لدى سويسرا رُلى نور الدين ورئيس معهد الكرمة والنبيذ كارلوس العظم ورئيس اتحاد الكرمة والنبيذ ظافر شاوي وممثّلين عن غرف التجارة والنقابات.وثلاثة وثلاثون منتجاً لبنانياً للنبيذ وذلك بتنفيذ احترافي من قبل شركة Evention.

وتميّز اليوم بالمشاركة الكثيفة لأصحاب المطاعم والفنادق والمؤسّسات السياحيّة في سويسرا وخبراء النبيذ، إضافة إلى عدد كبير أبناء الجالية اللبنانية ومحبّي النبيذ.

وكان لافتاً أن السفارة اللبنانية في سويسرا حرصت على أن تكون اللقمات التي قدّمت لمتذوقي النبيذ بمثابة عيّنات من المازة اللبنانية، وذلك في إطار الديبلوماسية الغذائية التي أطلقتها وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية. وأكّد لحوّد أنّ وزارة الزراعة "مستمرّة في دعم تألّق النبيذ اللبناني ومنتجي النبيذ الذين احترموا المواصفات والنوعيّة في إنتاجهم"، وأشار إلى أنّ اليوم الجديد للنبيذ اللبناني في زوريخ يأتي بعد تنظيم وزارة الزراعة منذ عام 2013 أياماً في باريس وبرلين ونيويورك وواشنطن وسان فرنسيسكو ولوس أنجلس.

وأشاد لحود بمنتجي النبيذ "الذين وضعوا استثماراتهم لتطوير صناعة النبيذ"، وأكّد أنّ "النبيذ أصبح سفيراً متميّزاً للبنان في كل المحافل الدوليّة وفي الأسواق الأوروبية والأميركيّة والعالميّة"، داعياً الانتشار اللبناني إلى تسويق النبيذ "لأنّ هذا المنتج يرتبط بتاريخ لبنان وحضارته وثقافته ويعزّز المزارع في أرضه". وشكر لحود وزير الزراعة غازي زعيتر "على الدعم والتسهيلات التي يوفرها لإنجاح قطاع النبيذ وتطويره". وأكد لحود ان وزارة الزراعة ستتخذ كل الاجراءات اللازمة لحماية النبيذ اللبناني في الاسواق اللبنانية وستنظم حملة مع المعنيين لاستهلاك النبيذ اللبناني في المطاعم والفنادق والمؤسسات السياحية اللبنانية وستسعى وزارة الزراعة الى زيادة صادرات النبيذ اللبناني الى الاسواق الاوروبية والاميريكية والعالمية

أوران

أما المدير العام للمنظّمة العالميّة للكرمة والنبيذ جان ماري أوران، أشاد بالنبيذ اللبناني واحترامه المواصفات والنوعيّة وبجهود لحّود في تطوير قطاع النبيذ، وتسويقه في المحافل الدولية وأكّد أنّ المنظّمة مستمرّة في التنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة لدعم النبيذ اللبناني وتسويقه.

نور الدين

وأكّدت السفيرة نور الدين أن وزارة الخارجية والمغتربين "تعمل على تشجيع تسويق المنتجات اللبنانية في الخارج وتطويره عبر تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، ومن ضمن هذا الجهد يأتي تنظيم وزارة الزراعة لايام النبيذ اللبناني في سويسرا بالتعاون مع سفارة لبنان في سويسرا وأوضحت أن "هذا النشاط ينسجم مع خطة الدبلوماسية الغذائية التي اطلقها الوزير جبران باسيل

شاوي

أما رئيس اتحاد الكرمة والنبيذ ظافر شاوي فأشار إلى أن "لبنان بات ينتج اليوم نحو عشرة ملايين زجاجة نبيذ سنوياً، وعدد مصانع النبيذ اللبنانية إرتفع في السنوات العشرين المنصرمة من ثمانية إلى 50، وأن المنتجين باتوا يزرعون في مناطق جديدة ويستخدمون أكثر من 30 نوعاً من العنب لإنتاج تشكيلة واسعة من النبيذ تناسب كل ألأذواق وأشار إلى أن "لبنان يسعى إلى أن يكون بلداً منتجاً لنبيذ الذوّاقة boutique wine".

ولاحظ أن "النبيذ اللبناني حقق في السنوات الخمس الأخيرة إنجازات واسعة في بريطانيا وأوروبا ودبي والولايات المتحدة والشرق الأقصى". وأضاف: "حضور نبيذنا لم يعد يقتصر على المطاعم اللبنانية، بل باتت زجاجاتنا موجودة على رفوف أهمّ تجار النبيذ وعلى لائحة نبيذ اهم المطاعم في العالم، بما في ذلك سويسرا".

رائد خوري

اما ممثل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون حيا مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود على نجاحه مع فريق عمل وزارة الزراعة على تنظيم ايام النبيذ اللبناني التي تساعد مصنعي النبيذ على تسويق انتاجهم في المحافل الدولية وأكد ان وزارة الاقتصاد والتجارة ستواصل متابعة التنسيق مع وزارة الزراعة والوزارت الاخرى بهدف حماية النبيذ اللبناني وتطويره.