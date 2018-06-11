حبيب يهنّئ المشنوق وقوى الأمن في عيدها

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هنأ رئيس "جمعية إنماء طرابلس والميناء" أنطوان حبيب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وقوى الأمن الداخلي في عيدها الـ157، منوّهاً بالتضحيات الجسام التي تقدّمها هذه المؤسسة العريقة للحفاظ على وحدة الوطن وكرامة المواطن والعيش المشترك وصون الأمن في البللاد، معتبراً أن "على الجميع دعم هذه المديرية والوقوف الى جانبها وإبعادها عن التجاذبات السياسية لما لها من قوة ومساهمة في بقاء الاستقرار في لبنان، والحدّ من الجرائم والسهر على أمن اللبنانيين".

وأمل حبيب في تصريح، أن "تقوم الحكومة الجديدة بالالتفات الى هذه المؤسسة وإعطائها الدعم اللوجستي المطلوب للقيام بواجباتها خصوصاً أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تقوم بإنجازات وعمليات استباقية تحمي لبنان من الكثير من الأخطار، فأثبتت نجاحها وتفوّقها على أجهزة عالمية كثيرة وهي تستحق منا التنويه والتشجيع والدعم اللازم".