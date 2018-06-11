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تويني: تهريب المحروقات من سوريا انحسر بنسبة ٩٠٪؜‎

11
JUNE
2018
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في ما خصّ موضوع تهريب المحروقات من سوريا، أفاد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أن التهريب قد بدأ بالانحسار "وبحسب معلومات وردتنا اليوم من مصادر موثوقة، تم ضبط الوضع تماماً باستثناء بعض حالات التهريب الفردي للاستعمال الشخصي عبر تعبئة المحروقات السورية في خزانات السيارات التي تعبر من سوريا إلى لبنان. وفي المقابل، توقّف الاستعمال التجاري لهذه المحروقات في لبنان بنسبة ٩٠٪؜، وبالنسبة إلى مادة الديزل فالتهريب مستمر ولكن بشكل محصور ونقوم بملاحقة هذا الموضوع مع الجهات المختصة."
 
وأضاف إن هذه العملية المضادة للفساد والتهريب نجحت بفضل مؤازرة الجميع لحماية الحق العام وأموال الدولة وتعتبر نموذجاً صالحاً بإمكاننا اتباعه عند الحاجة. فالوعي ضد الفساد قادنا إلى الانتصار عليه وهو انتصار للدولة والشعب ولمنطق سلطة الدولة والحياة الكريمة.
 
وفي المناسبة، "نشكر الجيش اللبناني بقيادة العماد جوزيف عون وعناصره، وجميع القوى الأمنية وكل من تعاون معنا من مختلف الوزارات والإدارات. كما نشكر المصادر التي أبلغتنا بهذا الموضوع ونتحفظ عن ذكرها، فبفضل وطنيتهم وأخلاقياتهم تمكنّا من إيقاف هذا التعدي على المال العام.
 
كذلك نشكر مدير عام الجمارك الاستاذ بدري ضاهر وهنا يجدر التنويه بقدرة هذا الجهاز رغم افتقاده للتجهيزات الأمنية والإمكانيات الكبيرة وعلينا مساعدته بعدما أثبت عن إنتاجية وفعالية عاليتين ساهمتا في حصر فجوة التهريب بشكل سريع بمؤازرة الجيش اللبناني والقوى الأمنية، بدون أن ننسى الوسائل الإعلامية والصحافة التي واكبتنا وتصدّت لسرقة المال العام."
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