زاسبيكين: العلاقة بين روسيا ومحور المقاومة هي علاقة تلاحم

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اكد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين انه لا يجوز ولا يمكن في هذه الظروف طرح مغادرة حزب الله او ايران من سوريا لان هذا الموضوع يخدم الارهابيين لافتا الى ان القضاء على الارهاب في سوريا لم يتحقق بعد.



وفي حديث لاذاعة "النور" ضمن برنامج السياسة اليوم, اكد زاسبيكين ان العلاقة بين روسيا ومحور المقاومة في سوريا هي علاقة تلاحم وتعاون بشكل كبير جدا, معتبرا ان الوجود الاميركي في سوريا واحد من الاسباب الكبيرة للتعقيدات الموجودة في هذا البلد وعدم التوصل الى حلول بفعل التغطية التي يقدمها الاميركيون لتنظيم داعش الارهابي في المناطق التي يتواجدون فيها واضاف انه عند حصول الحل في سوريا سيصبح وجود الاميركيين غير طبيعي وسيضطرون للمغادرة.