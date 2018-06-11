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ابي رميا: نتعاطى مع ملف النازحين بمنطق وطني سيادي حفاظا على حقهم في العودة وحماية لمصالح اللبنانيين

11
JUNE
2018
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أكد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا انه حان وقت عودة النازحين السوريين الى بلدهم، لا سيما أن عودتهم الآمنة والكريمة أصبحت متوافرة، كاشفا عن نية المجتمع الدولي إبقاء النازحين السوريين في لبنان تحت مسمى "العودة الطوعية للنازحين" وقال:" لقد رأينا موظفي "الأمم المتحدة" يدعون بصراحة نازحين سوريين راغبين بمغادرة لبنان لعدم مغادرته من خلال تخويفهم وحثهم على البقاء ضمن الأراضي اللبنانية"، وأضاف: "تعاطينا مع ملف النازحين يأتي من منطلق وطني سيادي بحت حفاظا على حقهم في العودة وحماية لمصالح اللبنانيين"، وتابع"أفرح عندما أرى الافرقاء السياسيين يتبنون موقف التيار الوطني الحر حيال أزمة النزوح السوري وأتمنى ان تقترن الاقوال بأفعال ملموسة تحقق عودة النازحين الآمنة الى ديارهم".

 

أبي رميا وفي حديث لبرنامج "بالمباشر" عبر شاشة ال OTV مع الإعلامي رواد ضاهر، شدد على ان التجنيس حقّ قانوني دستوري يمارسه رئيس الجمهورية، وهو غير مرغم قانونا ان ينشره على عكس ما فعل الرئيس عون وقال:" لقد تعاطى فخامة الرئيس بشفافية وشجاعة مع مرسوم التجنيس عبر وضعه في عهدة الامن العام للتدقيق به، مطالبا كل اللذين يملكون معلومات عن غير مستحقين للجنسية التقدم بها الى الجهة المختصة"، وأضاف"الموقف المسؤول يفرض ان ننتظر التقرير الرسمي من الامن العام لمعرفة من هو الاسم المشبوه وغير المشبوه في مرسوم التجنيس بعيدا عن التلفيقات والسيناريوهات المفبركة".

 

وختم أبي رميا مؤكدا على ان ‏حصة رئيس الجمهورية في الحكومة اصبحت عرفا دستوريا بعد اتفاق الطائف ولا يمكن لاحد ان ينتزع هذا الحق من موقع الرئاسة، مشيرا الى ان تكتل لبنان القوي طلب بالتمثيل العادل للفرقاء السياسيين في الحكومة وقال: "تكتلنا يطالب بان يتمثل كلّ فريق سياسي في الحكومة بحسب حجمه النيابي أي من دون تضخيم حصة أحد، وهو لا يسعى الى تحجيم أي فريق سياسي".

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