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روكز: الامور لا تزال طبيعية ومقبولة في عملية تأليف الحكومة

11
JUNE
2018
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 رأى النائب العميد شامل روكز في حديث الى إذاعة "صوت لبنان - 93,3" "ان الامور لا تزال طبيعية ومقبولة حتى الساعة في عملية تأليف الحكومة، وهي مرتبطة بالاتصالات التي يجريها رئيس الحكومة سعد الحريري".

ولفت الى "ان الجميع ملزمون بالتفاؤل من اجل ولادة سريعة للحكومة، اكثر من التشدد والتمسك بمطالب معينة".

واكد "ان لا شيء محسوما على مستوى الحصص الوزارية"، لافتا الى "انه جرت العادة بأن يكون لرئيس الجمهورية حصة وزارية، كما انه من حق كل الاطراف ان تتمثل وفق حجمها"، داعيا "الى قليل من التواضع لحل الأمور".

واعتبر "ان معيار تشكيل الحكومة سهل وهو حجم الكتل النيابية".

وردا على سؤال حول الخلاف على منصب نائب رئيس الحكومة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية رأى روكز ان "الأمور لم تحسم بعد".

ولفت الى "ان تمثيل الاقليات مطلب اكثر من طرف، وليس وحده الوزير باسيل المتمسك به"، معتبرا "ان تمثيل الاقليات في الحكومة ممكن، وهو يضيف عنصر قوة الى حكومة الوحدة الوطنية".

وطنية
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