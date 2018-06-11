حاول إغتصاب جارته في كليمانصو!

A + A -

افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" لينا غانم، ان قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب أصدر قرارا ظنيا طلب بمقتضاه عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات للمدعى عليه الأول أ.أ (لبناني مواليد 1986) بتهمة التحرش ومحاولة اغتصاب جارته م.م المقيمة في غرفة على سطح المبنى الذي يقيم فيه في محلة كليمنصو، كما طلب عقوبة السجن حتى ستة أشهر لزوج المرأة المدعى عليه الثاني ع.م (سوري مواليد 1989) لإقدامه على ضرب الأول وإيذائه، وأحالهما أمام محكمة الجنايات في بيروت للمحاكمة.

وكان أ.أ تسلق الى غرفة جارته ليلا من مبنى مجاور خلال غياب الزوج بهدف ممارسة الجنس معها، فوجدها مستلقية أرضا والى جانبها طفلها الصغير، وعندما تنبهت له بدأت بالصراخ ما دفعه الى الهرب والعودة الى منزله. وبعد فترة زمنية قصيرة حضر الزوج ع.م الى منزل المدعى عليه الأول، وأقدم على ضربه بساطور أحضره معه ما تسبب له بجروح استدعت نقله الى المستشفى للمعالجة.