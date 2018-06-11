"موارنة من أجل لبنان": لالغاء مراسيم التجنيس منذ العام 1994 ولحكومة قادرة على العمل مقابل معارضة بناءة

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دعا تجمّع موارنة من أجل لبنان اثر اجتماعه الدوري برئاسة المحامي بول يوسف كنعان الى الغاء كل المراسيم المتعلّقة بمنح الجنسية منذ العام 1994، مطالباً باقرار السماح بمنح الجنسية لعائلة الام اللبنانية المتزوجة من أجنبي، باستثناء دول الجوار.

ودعا التجمّع الى الضغط من خلال الجاليات اللبنانية في عواصم القرار في العالم من أجل عودة النازحين السوريين من لبنان، والقيام بحركات اعتراضية لدعم هذا التوجّه من خلال التظاهرات والاعتصامات.

وشدد التجمع على ضرورة احترام صلاحيات رئيس الجمهورية وعدم المس بها، ودعم مواقفه السيادية والوطنية، لا سيما على صعيد ملف النزوح السوري، واثنى التجمع في هذا السياق على موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من ازمة النزوح السوري والذي عبر عنه امس في عظة الاحد.



وطالب التجمّع بضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة في اقرب فرصة ممكنة، على أن تكون قادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها من دون عرقلة ولا تتحوّل الى ساحة للمناكفات، على أن تحاسب من قبل معارضة بناءة تعمل من أجل المصلحة الوطنية.

وشدد التجمّع على ضرورة الكف عن المواقف والمزايدات الشعبوية المستمرة بعد الانتخابات النيابية، والعمل على معالجة الوضع الاقتصادي من خلال خطة عمل ورؤية، لأن اللبنانيين جميعاً يعانون من سوء الأحوال على هذا الصعيد.