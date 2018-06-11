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بالصور: فاجعة لبنانية: بعد رحيل شقيقه منذ تسع سنوات... توفي بنفس الطريقة!

11
JUNE
2018
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ليس بين الشوارع والشباب إلّا الموت والقهر... تترصدهم أين ما وجدوا ليكونوا فريستها الأضعف...من لبنان إلى جميع دول الإنتشار يتساقط الشباب على قارعة الطرق فتنطفئ شعلتهم المتوقدة بحسرة...


هنالك في زامبيا قصة أليمة،لشابين ربطتهما قرابة الأخوة وفرقهما الموت 9 سنين ليجمعهما من جديد بنفس الطريقة،،، تاريخ من الحزن أعاد كرته على عائلة "السيد علي ياسين" الجنوبية، فلم تنشف بعد دمعة الأم على إبنها الأول ولم تفتر جذوة حزنها وألمها بعد حتى كوى القدر جرحها من جديد وأضرم الحرقة في دمعها ونبضها...


وفي التفاصيل التي حصل عليها موقع بنت جبيل أن الشاب علاء علي ياسين إبن الثمانية والعشرين عاماً تعرّض لحادث سير في زامبيا أودى بحياته على الفور...الشاب العشريني ابن بلدة جبال البطم الذي يعمل في حدادة وبويا السيارات مع شقيقه في زامبيا كان عائداً وقت الإفطار إلى منزله إلّا أنّ القدر كان بإنتظاره فرحل علاء وكانت غربته غربتين... والجدير بالذكر أنّ لعلاء شقيق يدعى "محمد" توفي بنفس الطريقة منذ سنوات تسعٍ وكان يومها في السابعة عشر من ربيعه إذ تعرّض لحادث سير في ضيعته بينما كان على جراره الزراعي وذلك بحسب ما أفاد أحد أقربائه لموقع بنت جبيل...
هكذا كتب القدر حكايته وأشعل نار الحرقة والفقد في قلبي والديهما لمدى العمر... فبات لهما في الجنة ملاكين حارسين...

زهراء السيد حسن - بنت جبيل.أورغ

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